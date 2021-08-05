ФАС перенесла заседание по обращению петербуржцев по обращению с отходами

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) Санкт-Петербурга в четверг, 5 августа, состоялось заседание комиссии по жалобе ООО «ЛОЭК» к Комитету по природопользованию Петербурга. Сообщается, что организацию не устроила документация мегаконкурса на выбор регионального оператора по обращению с отходами.

В итоге конференцию завершили, и объявили перерыв до 9 августа 2021 года. Также перед заседанием должны были открыть конверты с предложением участников, но это не было сделано. Из-за этого дату вскрытия необходимо будет перенести на новую дату и уведомить при этом участников.

Также отметим, что учредителем ЛОЭК является УК по обращению с отходами Ленинградской области.