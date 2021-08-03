В Петербурге закрыли около 40 нелегальных точек по продаже арбузов и дынь

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга за две недели закрыли 37 нелегальных торговых точек по продаже овощей, арбузов и дынь. Соответсвующее поручение о проведении рейдов дал губернатор Петербурга Александр Беглов. Проверки проводились в 9 районах Северной столицы.

«Ежегодно мы выделяем участки для сезонной торговли, проводим аукционы на их аренду, заключаем с предпринимателями договоры. Однако наряду с согласованными и проверенными точками появляются и нелегальные. Правила уличной торговли должны соблюдать все предприниматели, которые хотят работать в нашем городе», — заявил глава региона.

Сотрудниками ККИ были проверены: Красногвардейский, Московский, Фрунзенский, Центральный, Красносельский, Курортный, Невский, Выборгский и Приморский районы.