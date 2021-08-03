Метрополитен Петербурга предоставил проект развития новой ветки

Власти Санкт-Петербурга представили новый проект планировки территории для продолжения коричневой ветки (Красносельско-Калининской) метрополитена Северной столицы.

Новая линия городской подземки станет шестой по счету и соединит через центр Петербурга его юго-западную и северо-восточную части. Подготовкой проекта занимался Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Протяженность нового участка от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны» превысит 30 километров. В будущем пропускная способность составит около 40,8 тыс. человек в час. Контроль над выполнением проекта будет держать замглавы Петербурга Николай Линченко.

По предварительной информации, новые станции метро появятся к 2024 году.