Ректор РГПУ Герцена ушел с занимаемой должности

Ректор Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени А.И.Герцена Сергей Богданов ушел с занимаемой должности по истечении трудового договора. Богданов начал исполнять возложенные обязанности 14 октября 2016 года согласно приказу Министерству образования и науки.

На замену экс-ректору вуза пришел Василий Рабош. Он является доктором философских наук, профессором и заслуженным работником Высшей школы РФ. Рабош интересуется проблемами высшего образования, философией образования и антропологии, а также является постоянным участником международных конференций.

Кроме того, новый ректор входит в состав двух докторских диссертационных советов.