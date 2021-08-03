В Петербурге обнаружили самую крупную партию поддельных товаров Apple

В Санкт-Петербурге на Апраксином дворе обнаружили самую крупную за всю историю Петербурга, а может даже и России, партию поддельных товаров марки Apple. На «Апрашку» прибыли таможенники из службы контроля, а также сотрудники Роспотребнадзора. Во время проверки они обнаружили кучу марочных чехлов, зарядок и часов.

«Были обнаружены часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe. Документы, подтверждающие подлинность аксессуаров у продавцов отсутствовали», — заявили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

За разрешением использования товарного знака никто из продавцов не обращался. Ущерб составил около 150 млн рублей.