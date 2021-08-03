Гендиректора «Метростроя» Каргина сняли с должности

Генеральный директор «Метростроя» Санкт-Петербурга Иван Каргин отстранен от занимаемой должности. Документ подписал председатель совета директоров компании, заместитель главы Комитета имущественных отношений Александр Герман.
В сентябре вступит в силу новое решение правительства Российской Федерации о наделении новой компании «Метрострой Северной столицы» статусом единственного исполнителя. Контрольный пакет акций находится у Смольного.
Кроме того, сообщается, что вице-губернатор Петербурга Максим Соколов встретился с экспертами и профсоюзной организацией и поручился за выполнение возложенных на городскую администрацию обязательств. Речь идет о бесшовном переходе — своевременной выплаты зарплаты и сохранения рабочих мест.