Комтранс подвел итоги работы после ливня в понедельник

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга рассказала «МК в Питере» о том, что ливень в понедельник, 2 августа, не помешал работе общественного транспорта.

Основной удар стихия нанесла по дорогам на улицах Королева и Уточкина, а также Комендантском проспекте. Пик наводнения произошел около трех часов ночи, когда общественный транспорт перестал ходить. Уже к 5:30 автобусы смогли беспрепятственно выйти на маршруты следования. Однако площадь Сикорского — стала единственным проблемным участком, где один троллейбус задержался на 15 минут.

Сотрудники Центра управления транспортом и Центральной диспетчерской службы всю ночь следили по камерам видеонаблюдения за опасными участками дороги. Под внимание попали перекресток Кронштадтской и Корабельной улиц, улица Маршала Казакова и проспект Королева.

Рабочие ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» еще с вечера готовились к предполагаемому потопу. В связи с этим на улицы города вышла 71 бригада. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В метрополитене были подготовлены помпы для борьбы с водой. Никаких происшествий в метро замечено не было.