Роспотребнадзор обнаружил поддельное масло, которое признали качественным

Глава «Общественного контроля» в Санкт-Петербурге Всеволод Вишневецкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что Роспортебнадзор нашел поддельный продукт, который ранее признали качественным. Им оказалось масло, в котором уже третий год не находят молочного жира.

Речь идет о масле компании ООО «КСЗ», которое продается в продуктовой сети «Семишагофф» под марками МAITO JOKI, «Славянское» и «Вологодские традиции». Сотрудники ведомства сообщили, что продукт изготовлен из растительных масел.

«Конечно, для проверяющих положили уже подготовленные качественные образцы сливочного масла, которые в результате прошли контрольную проверку. Чтобы экспертиза была объективной, образцы надо брать не на складе изготовителя, а с витрины магазина, где покупают эту продукцию обычные потребители», — заявил Вишневецкий.

Производителя оштрафуют на 50 тыс. рублей и приостановят действия декларации соответствия.