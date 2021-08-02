Суд закрыл фудтрак в Приморском парке Победы

В Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы закрыли фудтрак. Такое решение принял Петроградский районный суд и закрыл на 30 суток заведение на колесах за санитарно-эпидемические нарушения.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что торговлю закусками в фудтраке Crazy Fox развернул индивидуальный предприниматель. Сотрудники Роспотребнадзора 15 апреля решили проверить торговую точку и выяснили, что для готовки не были созданы необходимые условия. В ходе проверки стало известно, что в заведении на колесах использовали техническую воду, а также отсутствовали моечные ванны и уборочный инвентарь.

Предприниматель признал свои ошибки и заявил об их устранении.