Беглов поздравил почетного гражданина Петербурга Игоря Спасского с 95-летием

Герой Российской Федерации, Почетный гражданин Петербурга, Герой Социалистического Труда, научный руководитель работ ЦКБ морской техники «Рубин», а также академик РАН Игорь Спасский в понедельник, 2 августа, отмечает свое 95-летие. К поздравлениям присоединился и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Ученый с мировым именем, выдающийся конструктор и организатор, Вы внесли огромный вклад в создание современного отечественного подводного флота. Ваша деятельность неразрывно связана с Центральным конструкторским бюро морской техники “Рубин”», — поздравил Спасского глава региона.

Также градоначальник отметил, что в годы реформ Игорь Спасский не только сохранил это уникальное предприятие, но и вывел его на новый уровень развития.