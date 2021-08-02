Беглов поздравил всех десантников с Днем ВДВ

В понедельник, 2 августа, празднуется День Воздушно-десантных войск. В сквере Василия Маргелова состоялся митинг, посвященный празднику всех десантников. Участие в мероприятии приняли губернатор Северной столицы Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Глава региона поздравил всех причастных к празднику во время своей речи. Он отметил, что одна из важных страниц в летописи ВДВ — это ленинградская: в 1931 году при Ленинградском военном округе был сформирован первый авиамотодесантный отряд.

«Мы сегодня собрались в сквере имени Героя Советского Союза Василия Маргелова. Он воевал на Волховском, Ленинградском фронтах, мужественно сражался за наше Отечество и многие десятилетия был командующим ВДВ и сделал этот род войск элитным, смелых, храбрым, достойным своих отцов и дедов», — заявил Беглов.

Кроме того, градоначальник отметил, что ВДВ не раз доказывали свою незаменимость в годы Великой Отечественной войны, но и не только.