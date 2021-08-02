ФАС не заключил новый договор с арендаторами Апраксина двора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась заключать новый договор с АО «Апраксин двор» после истечения текущего. Отметим, что сам срок договора истек в июне.

Теперь новая договоренность с акционерным обществом может быть заключена только через полгода. Обязанность по освобождению территории площадью 20 тысяч квадратных метров касается всех арендаторов.

В ФАС сообщили, что подобная аренда противоречит закону о конкуренции. Из-за этого Апраксин двор передаст свою территорию Комитету имущественных отношений Северной столицы. Всю площадь арендаторы должны будут освободить до 30 сентября.