Петербург выделит деньги на реконструкцию форта в Кронштадте

На официальном сайте правительства России сообщили, что Кабинет министров Санкт-Петербурга собирается выделить средства на реконструкцию фортов в Кронштадте. Работы будут проводиться в фортах «Кроншлот» и «Александр I». После полного восстановления их собираются использовать в качестве туристических объектов.

Все средства будут направлены на первоочередные мероприятия по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением указанных морских сооружений к современному использованию.

Предполагается, что форты станут частью развивающейся туристической инфраструктуры Кронштадта.