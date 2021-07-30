Празднование Дня ВДВ в Петербурге пройдет без массовых мероприятий

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга сообщили, что празднование Дня Воздушно-десантных войск в Северной столице пройдет без массовых мероприятий в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в городе.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге не будут организованы массовые мероприятия, посвященные 91-й годовщине создания Воздушно-десантных войск», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в комитете посоветовали жителям города на Неве воздержаться от посещения мемориальных памятных мест.