В Выборгском районе задержали женщину с полкило наркотиков

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе сотрудники полиции задержали девушку, у которой нашли 446 грамм психотропных веществ. Петербурженку обнаружили около дома №293 на улице Шишкина.

Сама женщина является уроженкой Курганской области. Она заявила, что живет недалеко и вышла на улицу погулять. При этом у 29-летней девушки обнаружили 200 свертков с неизвестным веществом.

После экспертиза установила, что в свертках было психотропное вещество. Из-за этого правоохранительные органы устроили обыск в ее квартире и нашли там весы, а также еще один сверток с наркотиками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».