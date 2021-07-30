Беглов назвал условия открытия новых станций метро к 2024 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил условия, при которых к 2024 году откроются новые станции метрополитена. Одним из главных решаемых вопросов Беглов отметил финансовую поддержку из федерального бюджета, потому что средств из городского не хватает.

Также одной из главных проблем глава региона назвал предбанкротное состояние компании АО «Метрострой». В 2020 году в Петербурге появилась новая компания — «Метрострой Северной столицы». Однако, чтобы приступить к делу, необходимо перед этим решить огромное количество технических вопросов.

Кроме того, Александр Беглов затронул строительство станции метро в Кудрово. Однако градоначальник пояснил, что в первую очередь городские средства выделяются на Петербургские транспортные развязки, а Кудрово — это Ленинградская область.