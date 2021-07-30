К 1 сентября жители ЖК «Юнтолово» смогут добраться до «Беговой» на автобусе

В эфире телеканала «78» в очередной раз выступал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, данная процедура происходит ежемесячно. В эфире программы одна из жительниц ЖК «Юнтолово» в Приморском районе коснулась темы транспортной доступности микрорайона.

Петербурженка заявила, что у жителей ЖК есть возможность добраться до метро только на двух коммерческих автобусах. Существует единственный маршрут №122, который доезжает только до железнодорожных станций Ольгино и Лахта.

После вопроса глава города сразу же позвонил председателю Комитет по транспорту Северной столицы Кириллу Полякову.

«Там маленькое расстояние от края рельсов до края проезжей части Приморского проспекта и небезопасный переезд для автобуса большой вместимости», — отметил глава ведомства.

Также он добавил, что в рамках модели транспортного обслуживания в июле 2022 года будет введен маршрут №120, который будет довозить людей до станции метро. В итоге Беглов поручил Полякову сделать это к 1 сентября, на что председатель комитета ответил утвердительно.