В Красногвардейском районе на дороге задержали обнаженного танцующего мужчину

В Telegram-канале «Мегаполис ДТП и ЧП» появилось видео, в котором обнаженный мужчина танцует на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов. На место прибыли полицейские, которые заметили мужчину и задержали его.

Сотрудники правоохранительных органов заковали голого мужчину в наручники. Несмотря на искусственное препятствие, он не загрустил и начал исполнять необычный танец.

По предварительной информации, человек в костюме Адама находился в состоянии измененного сознания.

Измененное состояние сознания — качественные изменения в субъективных переживаниях или психологическом функционировании от определённых генерализованных для данного субъекта норм, рефлексируемые самим человеком или отмечаемые наблюдателями.