Со 2 августа фуд-корты и уличные аттракционы возобновят работу

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что власти Северной столицы приняли решение возобновить работу фуд-кортов и уличных аттракционов. Ранее заведения были закрыты из-за напряженной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

Их работа возобновится, но с некоторыми правилами. Так, в парке развлечений одновременно можно будет находиться не более одному человеку на 12 квадратных метров. Также всему персоналу предписали привиться от коронавируса, хотя бы первый компонентом.

Кроме того, в фуд-кортах может одновременно находиться не более одного человека на 4 квадратных метра. Требования по вакцинации работников аналогичны с парками развлечений.