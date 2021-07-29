Полицейские выявили мошенников, занимающихся фиктивной вакцинацией от COVID-19

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Северной столице сотрудники полиции раскрыли мошенников, которые проворачивали схему с фиктивной прививкой от коронавирусной инфекции с участием работников больницы и уничтожением вакцины. В результате, полицейские задержали трех человек.

«В организации аферы подозревается 31-летняя врач. К противоправной деятельности она привлекла 53-летнюю медсестру из другого медицинского учреждения города», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что медсестра являлась исполнителем фиктивной вакцинации. Неиспользованные препараты уничтожались.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».