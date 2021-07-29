Русский музей прокомментировал вечеринку с шампанским в фонтане в Летнем саду

В Русском музее прокомментировали ситуацию с вечеринкой с шампанским, произошедшая в Летнем саду Санкт-Петербурга.

Во вторник, 27 июля, в музее состоялась презентация продуктовой линейки для привлечения посетителей и получения дополнительных средств на содержание территории выставочного комплекса.

Об инциденте стало известно после публикации данного случая в соцсети продюсером шоу «Голос.Дети» Андреем Сергеевым. Жители Северной столицы возмутились подобным поведением знаменитостей и обратились с жалобой к руководству Русского музея.

В связи с этим, администрация музея наложила на Летний сад штрафные санкции за несоблюдение правил поведения мероприятий на территории учреждения.