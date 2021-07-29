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После драки на проспекте Большевиков было задержано девять человек

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© Фото: pixabay.com

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Всего в потасовке участвовало десять человек.

Один из источников в правоохранительных органах сообщил, что в Санкт-Петербурге в Невском районе на проспекте Большевиков произошла массовая драка, в результате которой сотрудники полиции задержали девять человек.

«В драке участвовали, по предварительным данным, 10 человек (шесть на четыре), один доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Ситуация произошла в среду, 28 июля, около здания на проспекте Большевиков. По предварительной информации правоохранительных органов, в потасовке принимали участие трудовые мигранты.

На данный момент выясняются все подробности инцидента, возникшего в Невском районе.

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