Петербуржец лишился работы в «Петровиче», посадив ребенка за руль грузовика

В пресс-службе компании «Петрович» прокомментировали ситуацию, в которой жители Санкт-Петербурга заметили за рулем брендированного грузовика малолетнего ребенка. В связи с этим, организация расторгнула контракт с водителем.

«Мы приносим искренние извинения за недопустимое поведение водителя. После инцидента «Петрович» прекратил сотрудничество с владельцем данного автомобиля», — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что у них все водители являются индивидуальными предпринимателями , штатных автомобилистов нет. В связи с этим «Петрович» нашел выход только в том, чтобы расторгнуть контракт с нарушителем.