Пропавшее электричество во время грозы в Петродворцовом районе восстановлено

В компании «Россети Ленэнерго» в четверг, 29 июля сообщили, что электричество в жилых домах Петродворцового района Санкт-Петербурга полностью восстановлено.

Свет в домах отключился около полуночи. Жалобы от потребителей поступили с улиц Разводной, Константиновской и Бородачева.

Также в организации «Россети Ленэнерго» отметили, что электроэнергию в дома вернули около 02:12. Все те жители, которые попали в зону отключения электричества, получили ее обратно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время сильного ливня, который прошел в Петербурге в среду, 28 июля, затопило железнодорожную станцию Рыбацкое.