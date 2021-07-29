ФАС решила не отменять госзакупки «транспортной реформы» после жалобы перевозчика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение не отменять государственные закупки «транспортной реформы» в Санкт-Петербурге из-за жалобы перевозчика «АвтоЛайн». Он требовал отменить госзакупку по обслуживанию автобусной маршрутной сети Северной столицы на общую сумму в 186 млрд рублей. Об этом стало известно «МК в Питере».

Перевозчик считает, что конкуренция была необоснованно ограничена условиями контрактов. В результате жалобы, проведение «транспортной реформы» в Петербурге поставило ее существование под вопрос.

В результате ФАС признала, что жалоба «АвтоЛайна» является не до конца обоснованной, поэтому конкурсные процедуры решили не останавливать.