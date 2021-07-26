На Васильевском острове на стене одного из домов появился стрит-арт, выполненный из гипса

В Санкт-Петербурге в одном из дворов Васильевского острова появился необычный стрит-арт, автором которого является Алексей Грибель. Молодой человек изобразил на здании гипсовые изображения рук, которые вырастают прямо из стены.

Работа появилась в воскресенье, 25 июля, на стене дома №30-32 по Малому проспекту. Согласно задумке, автор изобразил руки, в которых можно увидеть нитки и иголку. Видно, как с их помощью автор пытается изобразить процесс «зашивания» трещины дома. Таким образом, Грибель хотел напомнить, что без должного ухода за домами им проходиться «отращивать руки», чтобы самим справляться со всеми дефектами.