В ЗакСе предлагают ввести звание «Почетный ветеран Санкт-Петербурга»

В Законодательном собрании Северной столицы депутаты предложили ввести новое звание «Почетный ветеран Санкт-Петербурга». На данный момент соответствующий законопроект «Единой Росси» находится на рассмотрении в ЗакСе.
Награда будет присваиваться членам общественных объединений за выдающиеся заслуги перед Петербургом, которые защищают социальные права и интересы ветеранов, пожилых граждан, инвалидов, а также участвующим в патриотическом воспитании молодежи.
Право на выдвижение людей, удостоенных звания «Почетный ветеран Санкт-Петербурга», предоставят авторитетным общественным организациям.