МВД нагрянуло в ночной клуб, обнаружило баллоны с закисью азота и десятки видов наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нагрянули в ночной клуб, находящийся на Гороховой улице. Несмотря на утреннее время, в заведении находилось около 100 человек.

В пресс-службе МВД сообщили, что во время осмотра клуба сотрудниками было обнаружено около двух десятков сброшенных доз различных видов наркотиков. Также полицейские нашли около барной стойки три 10-литровых баллона с закисью азота.

Семь посетителей клуба были доставлены в отделение полиции с признаками наркотического опьянения. В отношении администрации заведения будет возбуждено административное производство по выявленным нарушениям.