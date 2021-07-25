Шойгу открыл барельеф в Адмиралтействе Петербурга

На официальном сайте МО РФ сообщили, что Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф, который посвятили победе русского флота над турецким в Чесменском сражении, произошедшее в 1770 году.

«Открывая барельеф, посвященный битве в Чесменском заливе, мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства», — сообщил глава Министерства обороны РФ.

В ведомстве также отметили, что создание барельефов будет продолжаться в честь побед российского флота в морских сражениях таких, как Наваринское сражение и Синопский бой.