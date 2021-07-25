Путин дал разрешение на спуск на воду траулера «Механик Сизов»

В воскресенье, 25 июля, «Адмиралтейские верфи» спустили на воду третий серийный большой морозильный рыболовный траулер «Механик Сизов» проекта СТ-192 для ООО «Русская рыбопромышленная компания» (ООО «РРПК»).

«Сегодня День Военно-морского флота, я вас поздравляю с праздником. Символично, что именно в это день спускается третий рыболовный траулер серии. Третье судно спускается уже в большей готовности по сравнению с двумя другими траулерами»,— обратился к морякам гендиректор АО «Адмиралтейские верфи».

Кроме того, на мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин, который дал разрешение на спуск на воду траулера.