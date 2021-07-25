В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 25 июля, состоялся Главный военно-морской парад (ГВМП), который посвящен Дню ВМФ. В мероприятии принимали участие 4 тысячи военнослужащих ВМФ, а также более 50 кораблей, катеров и подводных лодок и 48 единиц морской авиации.

Также отметим, что на параде присутствовал президент России Владимир Путин. Перед началом мероприятия глава государства заявил, что у ВМФ РФ есть всё необходимое для защиты страны. Страна способна нанести военный удар по любому противнику.

Кроме того, Путин поздравил с праздником весь личный состав экипажей кораблей, участвовавших в ГВМП.