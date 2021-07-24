В Петербурге в новых кварталах наблюдается дефицит школ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающая за вопросы образования, Ирина Потехина объяснила ситуацию с дефицитом школ в новых кварталах города.

«Не только в городе, но и в стране растянулись сроки приема. С этим обстоятельством связны наши нерешенные вопросы. Но ситуация в Петербурге напряженная, у нас каждый год прибавляется по 20 000 учеников. Это значит, требуется строить по 20 школ», — заявила Потехина.

Также она добавила, что школы возводятся рекордными темпами, но все равно сказывается дефицит прошлых лет.

Сообщается, что в этом году в первый класс пойдут около 60 тысяч детей. От этого числа в образовательные учреждения записалось лишь 3-5% детей.