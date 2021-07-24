В Петербурге усилят безопасность во время проведения ГВМП

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 25 июля, в честь 325-летия Российского флота пройдет Главный военно-морской парад (ГВМП). В связи с этим премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО России посодействовать Министерству обороны обеспечить безопасность на мероприятии.

Соответствующее распоряжение кабинета министров было принято во исполнение указа президента о проведении ГВМП 2021 года.

«МВД России в период подготовки и проведения главного военно-морского парада оказать в соответствии с законодательством РФ содействие Минобороны России в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения», — сообщается в документе.

На Росгвардию во время проведения ГВМП возлагаются обязанности по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. МЧС будет оказывать МО РФ содействие в защите населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности в местах массового скопления людей.