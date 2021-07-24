В Янино мужчина тащил за ногу барана через дорогу

В Ленинградской области во Всеволожском районе местный житель тащил за ногу барана через дорогу. Об этом стало известно в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Живодера с бараном заметили на пешеходном переходе в поселке Янино. Животное пыталось сопротивляться, но мужчина продолжал волочить его по асфальту.

Пользователи в социальной сети остались недовольны поведением человека и осудили его.

В комментарии к посту написали, что баран, переживший Курбан байрам, как может сопротивляется, чтобы в субботу не попасть в казан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге после празднования исламского праздника обнаружили большую кучу потрохов баранов.