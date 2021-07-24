Владимир Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 25 июля, состоится Главный военно-морской парад (ГВМП) в честь Дня ВМФ посвященный 325-летию Российского флота. На мероприятии будет также присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин. Также при нем пройдет церемония спуска на воду супертраулера новейшего поколения.

«В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов», — заявили в Кремле.

Также сообщается, что данное изобретение является третьим из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании».