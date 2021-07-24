Петербуржцы стали счастливее после освобождения улиц от машин

Жители Санкт-Петербурга стали выставлять на свою страницу в социальной сети Instagram фотографии города без автомобилей. Портал «МК в Питере» отметил, что такая атмосфера пришлась петербуржцам по душе.

Освобождением улиц от неправильно припаркованных автомобилей занимается Комитет по транспорту Северной столицы. Горожане высоко оценили труд ведомства и с радостью выставляли фото с пустыми улицами к себе в соцсети.

«Пустой город в выходные — идеально», — написал один из интернет-пользователей.

Отметим, что подобной деятельностью Комтранс занимается с конца июня. Только за первые десять дней сотрудники ведомства эвакуировали за неправильную парковку и стоянку около 500 автомобилей.