В День ВМФ в Кронштадте закроют парки и скверы

На официальной странице администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга сообщили, что во время Главного военно-морского парада (ГВМП) посвященного Дню ВМФ в Кронштадте будут закрыты парки и скверы.

Соответствующее решение принял Роспотребнадзор из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в регионе. В связи с этим места массового скопления людей пришлось на время закрыть.

Ограничения продлятся с 00:00 до 24:00 25 июля. Кроме того, в день ГВМП въезд для жителей Северной столицы и туристов будет закрыт.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, 25 июля в Кронштадте в честь 325-летия Российского флота состоится праздничный салют. Старт фейерверку даст выстрел из орудия с Петропавловской крепости, который произведут воспитанники Нахимовского училища.