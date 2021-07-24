В СК Петербурга сообщили об увеличении числа преступлений среди подростков

Заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус сообщил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции выросло число преступлений среди подростков. Помимо убийств несовершеннолетними, также отмечается рост случаев причинения вреда собственному здоровью.

Замглавы ведомства объяснил, что подобные случаи участились из-за того, что во время пандемии подростки все время сидели дома со своей семье. Из-за этого у ребят могли обостриться конфликты.

Кроме того, Александр Клаус отметил, что также участились случаи интернет-мошенничества. Наиболее подверженными данным махинациям оказались пенсионеры.