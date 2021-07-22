В Кронштадте дадут праздничный салют в честь 325-летия Российского флота

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что 25 июля в день Главного военно-морского парада (ГВМП) дадут праздничный салют. Главком сообщил о деталях предстоящего события.

Пресс-служба ВМФ сообщила телеканалу «Санкт-Петербург», что залпы в честь 325-летия Российского регулярного флота и 5-летия ГВМП будут даны в воскресенье, 25 июля, в 22 часа. Выстрелы будут производиться из Кронштадта.

Старт салюту даст орудие из Петропавловской крепости, выстрел из которого произведут кадеты Нахимовского училища во главе с начальником образовательного учреждения вице-адмиралом Алексеем Максимчуком.