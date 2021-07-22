Путин поблагодарил Бориса Эйфмана за вклад в развитие культуры

Президент России Владимир Путин поздравил хореографа, создателя своего театра, школы и стиля, народного артиста России Бориса Эйфмана с 75-летием. Глава государства поблагодарил его за большой вклад в развитие современной российской культуры и ее популяризацию за рубежом.

«Вы избрали служение искусству балета делом всей жизни, воплотили яркий самобытный талант, дух новаторства и верность лучшим традициям хореографической школы в десятках замечательных постановок, получивших высокую оценку публики и коллег», — заявил российский лидер.

Также Путин добавил, что ценит неустанную организационную работу Эйфмана, а также большой вклад в воспитание молодых дарований.