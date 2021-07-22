Более 50 петербургских школ смогут получить средства на обновление образовательной базы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что в городе стартовала новая программа «пересборки» школьного образования. В рамках нового проекта в некоторых школах и гимназиях появятся классы ранней профессиональной подготовки.

«Уже в 2021 году 53 школы получат новое оснащение за счет городского бюджета. Всего в рамках комплексной городской программы в этом году состоятся два конкурсных отбора», — заявила замглавы города.

Около 8 школ получат по 25 млн рублей, а следующие 25 — 10 млн. Все выделенные деньги пойдут на постройку новых классов предпрофессиональной подготовки. Цель состоит в том, чтобы направить детей на освоение профессий, которые востребованы в обществе, а также дать им возможность получить новый опыт еще в школьные годы.

Для того, чтобы получить средства, учреждениям необходимо будет представить план повышения эффективности работы и улучшения образовательных результатов.