Пассажиропоток в Петербурге упал на 18% по сравнению с 2019 годом

Согласно приведенной статистике Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, объем пассажиропотока общественного транспорта в Северной столице в 2021 году наконец увеличился, по сравнению с прошлым годом, но не сравнялся с допандемийными временами. Сравнивая аналогичный период в 2019 года, то это показатели были выше на 18%.

Стоит отметить, что городским метрополитеном стали пользоваться на 19% ниже, наземным транспортом — на 13%.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели растут на 17%. Тогда трафик в транспорте сократился на 80%, а к осени показатели уже восстановились. Уже к концу 2020 года количество пассажиров, пользующихся транспортом, сократилось на треть