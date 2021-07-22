Жители из Кудрово остались без электричества из-за долгов

В пресс-службе «Петербургской сбытовой компании» сообщили, что организация отключила электричество должникам, живущим в Кудрово. Задолженность некоторых жителей достигла 5-45 тысяч рублей за свет. Их поместили в «черный список».

«Всеволожский район остаётся самым проблемным по сумме задолженности за услуги электроснабжения. Здесь долги населения составляют 133,7 миллиона рублей», — сообщили в компании.

Также в организации отметили, что в Ленинградской области около 24,6 тыс. горожан имеют долг превышающий 5 тысяч рублей, таких в Северной столице 66 тысяч.

Однако, если долг не будет погашен, то компания будет вынуждена обращаться в суд и принудительно взыскивать средства за электричество.