Петербуржцев не пустят на просмотр парада ко Дню ВМФ 25 июля

Председатель управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Наталия Башкетова сообщила, что Главный военно-морской парад (ГВМП) ко Дню ВМФ 25 июля пройдет без зрителей.

«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия», — заявила в видеообращении в соцсети Instagram глава ведомства.

Кроме того, Башкетова заявила, что в городе до сих пор сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом.

Также отметим, что за последние сутки в Северной столице выявили 1943 случая инфицирования корнонавирусом. Количество смертей от болезни стало меньше, чем в предыдущие сутки — 95 человек.