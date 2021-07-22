Петербургские участники «Умного голосования» стали жертвами хакеров

Как сообщил «МК в Питере», хакеры, которые взломали и выложили в интернет все почтовые ящики московских участников «Умного голосования», добрались и до петербургских жителей.

Так, интернет-взломщики выложили в Сеть 96 тысяч 542 почты петербуржцев, которые числятся в базе ФБК. Напомним, что данная компания включена в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Теперь у участников «Умного голосования» могут возникнуть проблемы.

Проект был создан Алексеем Навальным, с целью выдвижения своих кандидатов и смещения других. Однако эта деятельность сразу попала под сомнения, а после того как Навального посадили за решетку, их возникло еще больше.

Кроме того, за время работы «Умного голосования» проект не дал практически никакого эффекта. Однако сейчас организаторы за несколько месяцев до всероссийского голосования начинают проявлять бурную деятельность.