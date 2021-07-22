В 2021 году выросли цены на высшее образование в Петербурге

В Санкт-Петербурге в 2021 году выросли цены на высшее образование. Стоит отметить, что в прошлом году стоимость обучения не меняли в связи с кризисным годом из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Председатель совета по координации приема в вузы Северной столицы Анатолий Оводенко сообщил, что всякие изменения цен на обучение в вузах зависит от годовой инфляции, которая по официальным данным составляет 3,7%. Данный показатель зафиксирован в законе о федеральном бюджете. Однако частные вузы имеют право менять цены как захотят.

Также Оводенко отметил, что перевод студентов на удаленное обучение привел к увеличению стоимости обучения.