Беглов будет награжден почетным знаком

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга уже подготовил проект, согласно которому девять человек будут награждены почетным знаком «За особые заслуги в области международного сотрудничества Санкт‑Петербурга». Подпись под документом должен поставить губернатор Северной столицы Александр Беглов, который является первым в списке на награждение.

Помимо главы Петербурга в списке награждаемых находится председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Кроме того, в документе представлены еще одни кандидаты на получение почетного знака: председатель Совета директоров Общероссийского межотраслевого объединения работодателей "Российский союз строителей" Владимир Яковлев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Григорий Полтавченко.

Среди номинантов также фигурируют и представители других стран таких, как Туркменистан и Армения.