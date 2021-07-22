Телеканал «Санкт-Петербург» 22 июля покажет генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ

В четверг, 22 июля, в Северной столице состоится генеральная репетиция Главного военно-морского парада (ГВМП) ко Дню ВМФ. Прямую трансляцию с места событий будет показывать телеканал «Санкт-Петербург» на официальном сайте, а также в социальных сетях. Показ начнется в 11:00.

Согласно программе, сегодня жители и гости Петербурга смогут увидеть прохождение по Неве четырех военно-морских сил России и Каспийской дивизии. Также зрители увидят показательные пролеты авиации и прохождение пеших колонн.

Отметим, что историческую часть ГВМП будет представлять 54-пушечный линейный корабль «Полтава», который был создан на петербургской исторической верфи. Над городом во время проведения парада пролетит более 40 единиц авиационной техники.

Также напомним, что на параде, посвященному Дню ВМФ, будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.