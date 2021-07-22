Петербуржцы жалуются на Петроэлектросбыт за ошибки в квитанциях

Жители Санкт-Петербурга уже второй месяц замечают, что сумма в квитанциях Петроэлектросбыта (ПЭС) не меняется. Организация подтвердила ошибку и принесла извинения.

Отметим, что месяц назад петербуржцы получили квитанции от ПЭС, в котором сумма по оплате осталась такая же, какой была в предыдущем месяце. Когда ситуация повторилась в июле, петербуржцы не стали терпеть и пошли решать проблему в главный офис компании.

В итоге, спустя многочисленные обращения и заявления, ПЭС все же подтвердил, что все жалобы жителей Северной столицы являются обоснованными и объяснился перед потребителями. Представитель организации сообщил, что людей уже предупреждали о возможном сбое. Проблема в квитанциях возникла из-за технической ошибки, но ее уже разрешили.