В Петербурге отчистили свалку около КАД от потрохов баранов

В среду, 21 июля, в Санкт-Петербурге около КАД были обнаружены шкуры и конечности баранов, которые были выброшены после празднования Курбан-байрама продавцами из Средней Азии. Сотрудники Комитета по благоустройству смогли устранить свалку бараньих останков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около пункта приема оплаты ЗСД под кустами обнаружили туши баранов. Один из очевидцев даже звонил в полицию, но те сказали, что никаких нарушений не выявлено.